Il Monza è una delle squadre più attive sul mercato in Italia. Dopo la prima storica promozione in Serie A, il club brianzolo del presidente Berlusconi ha già effettuato 10 nuovi acquisti: Ranocchia, Cragno, Carboni, Sensi, Pessina, Birindelli, Sorrentino, Caprari, Ranocchia e Bondo. Ma non finisce qui, infatti Galliani è ancora al lavoro per regalare a Stroppa almeno un altro rinforzo per reparto.



I NOMI - In difesa può arrivare lo spagnolo Pablo Marì (classe 1993), rientrato all'Arsenal dopo il prestito all'Udinese. A centrocampo l'obiettivo è Rovella della Juventus (classe 2001), richiesto pure dalla Salernitana. In attacco si allontana l'interista Pinamonti (conteso da Atalanta e Sassuolo) ed è sempre aperta la pista che porta a Petagna (Napoli), ma il sogno è riportare in Italia l'argentino Mauro Icardi. Secondo L'Equipe, nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi contatti in questo senso, con il Paris Saint-Germain pronto a dare il via libera.

In uscita l'attaccante danese Gytkier tratta col Bari, mentre il terzino destro portoghese Pedro Pereira è stato richiesto dal Como sempre in Serie B.