Gettyimages

Monza, Galliani ha chiamato Allegri per il dopo-Palladino

28 minuti fa



Il futuro della panchina del Monza presto dovrà essere definito con una certezza che si fa sempre più concreta: Raffaele Palladino dirà addio perché con il contratto in scadenza 30 giugno 2024 e la non volontà di rinnovare, servirà presto trovare un nuovo allenatore a cui affidare la prima squadra brianzola.



Secondo il Corriere della Sera l'ad del Monza, Adriano Galliani, ha colto la palla al balzo per riallacciare i contatti con un vecchio amico e fra una risata e una chiacchiera ha provato a buttare lì a Massimiliano Allegri la possibilità di allenare il club brianzolo.