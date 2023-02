L'amministratore del Monza Adriano Galliani era tra gli ospiti dell'evento benefico organizzato a Milano dalla United Onlus in favore del popolo ucraino: "Il 20 febbraio 1986 Silvio Berlusconi comprava il Milan, da allora sono passati 37 anni. Vedere Sheva qui mi suscita bei ricordi. Ho mandato un messaggio a Pioli per fargli i complimenti per la Panchina d'Oro".



CRAGNO & SENSI - "Non so se possono diventare due affari con l'Inter, sono scaramantico e dico che Cragno sarà un giocatore del Monza se ci salveremo perché scatterà l'obbligo; fino a quel momento non parlo".



CARLOS AUGUSTO - "Giocava nel Corinthians, era un giocatore importante. Tendenzialmente non vendiamo nessuno, ma ora parlare di mercato è inutile".



PALLADINO - "Sta facendo molto bene. Forse la scelta è stata giusta, ma ora dobbiamo fare punti. Si è inventato Ciurria esterno destro quando sembrava una seconda punta, e inoltre ha fatto ritrovare motivazioni alla squadra lavorando sull'aspetto psicologico.