Presente, passato e uno sguardo sul futuro.e sarà un nuovo rendez-vous tra Berlusconi e la sua creatura per oltre 30 anni. I brianzoli ci arrivano sulle ali dell’entusiasmo. Non avrannoma puntano sui ritrovati Petagna e Caprari per proseguire laDall’arrivo di Raffaele Palladino (13 settembre) i brianzoli hanno guadagnato 28 punti in 16 partite e solo Napoli (45), Juventus (34) e Inter (32) hanno fatto meglio.. Dopo un periodo nero, i successi con Torino, e soprattutto Tottenham, hanno rivitalizzato l’ambiente. Prima del ritorno degli ottavi di Champions, i rossoneri vogliono recuperare il terreno perduto in A. Dopo l’1-0 al Torino, il Milan potrebbe registrare(Bologna e Sassuolo in quel caso). Pioli recupera Tomori e continua con la difesa a tre rinforzata dall’ottimo. Sulla trequarti fiducia al match winner Brahim, mentre Leao sta ritornando centrale nel progetto dei campioni d’Italia. In avantiassoluta tra le due lombarde. Il bilancio sorride alla formazione milanista, che ha ottenutoperdendo in una sola occasione. L'ultimo successo del Milan risale all'ottobre scorso, nella sfida valida per l'undicesima giornata terminata sul punteggio finale di 4-1. L'unico ko dei rossoneri invece è datato settembre 1964, quando in Coppa Italia i brianzoli vinsero per 2-1.