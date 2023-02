L'ad del Monza, Adriano Galliani, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Milan, il suo Milan. Tanta l'emozione che traspare, come sempre, dalle sue parole. Parole che sono anche di sfida.



PRESTITO - "Io in prestito al Milan? Qualcuno mi ha rimproverato di averlo detto. È un sogno che si realizza vedere il Milan giocare qui in campionato. Sento io le emozioni che ho dentro, faccio fatica a spiegarlo, ma sono forti".



PRONOSTICO - "Non so che partita sarà, non so fare pronostici, non ho mai giocato al totocalcio. Se ci fossero 7 partite una dietro l'altra in 7 giorni, ci sarebbero 7 risultati diversi".



PUNTI - "Da quando è arrivato Palladino il Monza ha fatto 28 punti e il Milan 27. È qualcosa di surreale".



MOTIVAZIONI - "Non c'è bisogno di motivare i giocatori nelle grandi partite. Contro il Milan per noi lo è. Sanno l'avversario che hanno di fronte"