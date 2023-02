Sfida speciale. L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo col Milan: "Questa settimana non ho sentito il presidente Silvio Berlusconi, ma è normale che questa partita per lui e per il dottor Galliani non possa essere come tutte le altre. Loro saranno sempre legati al Milan per i 31 anni di vittorie, domani sarà emozionante per tutti. Si tratta di uno stimolo in più a dare il massimo, la società è ambiziosa e ci aiuta".



"Carlos Augusto è ancora indisponibile e non sarà convocato. Difesa a quattro? Mi piace essere camaleontico, questo approccio piace anche ai miei calciatori. Al di là dei numeri abbiamo diverse soluzioni da mettere in atto. Possiamo difenderci a quattro e impostare a tre, ma soprattutto possiamo cambiare lettura in corso. Siamo cresciuti come squadra e lo abbiamo dimostrato sul campo, giocare con personalità contro avversari di livello superiore anche in trasferta".



"Il Milan con il cambio di modulo ha ritrovato compattezza difensiva e si trova in salute mentale. Ibrahimovic l'ho conosciuto nel 2006 in ritiro con la Juventus, avevo un ottimo rapporto con lui. Ma temo tutto il Milan, sarebbe riduttivo fare solo dei nomi. Leao? Quando parte ci vuole lo scooter per prenderlo, gioca dove giocavo io. Dovremo cercare di limitarlo da squadra, perché individualmente non sarà facile".