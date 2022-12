Adriano Galliani sta scaldando i motori per regalare una sessione di mercato invernale da favola a un Monza sempre più ambizioso.. Impegnato con la nazionale Argentina nel sogno Mondiale, il centrocampista del Siviglia non ha mai nascosto l’amore per l’Italia e la volontà di tornarci a giocare di nuovo dopo le felici esperienze tra Catania e Atalanta. Gli ottimi rapporti con i suoi rappresentanti possono favorire questa soluzione ma va verificata la volontà degli spagnoli di privarsene a stagione in corso.Il Monza non vorrebbe fermarsi, eventualmente, al Papu Gomez.Tre profili internazionali e di esperienza, il Monza è pronto a scatenarsi sul mercato.