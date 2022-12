La Juve segue da tempo Fabiano Parisi, i rapporti con l’Empoli sono ottimi e ci sarebbero tutte le condizioni per chiudere l’affare. Ma la richiesta da 15 milioni di euro, in questo momento, rischia di ostacolare una trattativa che sembrava orami incanalata sui binari giusti. La concorrenza sul terzino mancino inizia a farsi sempre più agguerrita sia all’estero, con Nizza e Wolfsburg in prima fila, che in Italia.. Il club biacoceleste ora dovrà decidere se tentate l’affondo già nel mercato di gennaio o porre le basi per la prossima estate.