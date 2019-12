“Ibrahimovic al Milan? Spero che venga al Monza”, ha confessato ieri Silvio Berlusconi rispondendo a una domanda sul possibile ritorno dello svedese in rossonero. E ne ha poi parlato anche Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza campione d’inverno nel girone A di Serie C. Non del possibile ritorno al Milan di Ibra, ma dell’offerta fatta allo svedese per portarlo proprio al Monza.



L'OFFERTA DEL MONZA - Queste le parole di Galliani riportate dal Corriere della Sera: “Dopo che il presidente Berlusconi mi ha dato mandato, ho avanzato la proposta a Mino Raiola. L’agente di Ibrahimovic mi ha suggerito di parlarne direttamente con Zlatan, che per inciso sento tutte le notti. Gli ho proposto un contratto di due anni e mezzo. “Vieni da noi, stai sei mesi in Lega Pro. Poi l’anno prossimo saliamo in B e fra due stagioni siamo in A”. In attesa di prendere una decisione sul suo futuro, col Milan che è convinto di aver fatto il massimo e non è disposto a modificare la proposta per il ritorno in rossonero dello svedese, Ibra è rimasto lusingato dalla proposta degli ex dirigenti con cui vinse lo scudetto al Milan. Ma al momento Zlatan aspetta altro, convinto di poter ancora dire la sua ad alti livelli.