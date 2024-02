Monza, Galliani: 'Serie A a 18 squadre? Il problema è il diritto d'intesa. E sull'udienza di Gomez...' VIDEO

Federico Albrizio, inviato

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato così prima della riunione in Lega Calcio.



RIUNIONE ODIERNA – “Pensiamo alla sfida con il Milan, ne parliamo dopo”.



GIORNATA IMPORTANTE – “Direi che è una giornata delicata, particolare, difficile, sicuramente non bellissima”.



SERIE A A 18 SQUADRE – “Non è un problema di 18 o 20 squadre, il problema è chiedere che la Lega non abbia più diritto d’intesa, è una cosa che non è mai esistita e non esiste in Europa. Tutte le leghe calcio hanno il diritto d’intesa. 18 o 20 è una delle tante cose, se tu decidi di passare il potere ad altri, è incredibile”.



GOMEZ – “Purtroppo, hanno spostato l’udienza dal 12 al 19, ci è arrivata la notizia ieri dalla Spagna”.