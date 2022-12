Al termine dell'Assemblea di Lega in programma oggi a Milano, l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha commentato la scelta del governo di bloccare l'iniziativa salva-calcio: "Lo spalmadebiti sembra sia saltato. Tutti i settori sono stati aiutati tranne il calcio, evidentemente l'opinione pubblica non può sopportare questo. Strano che abbia sopportato altre cose...". Sul mercato: "Il Papu è un amico, ma non abbiamo parlato. Cragno? Ora non so cosa succederà".