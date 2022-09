Adriano Galliani, ad del Monza, parla ai microfoni di Dazn prima della partita con la Juve: "Il pranzo con la Juve? Posso dire cosa mangeremo che è il risotto alla monzese che è un risotto giallo con una salsiccia che a Monza chiamano Luganega. Un'emozione incredibile questa partita, da tifoso bambino del Monza vedere su tutti i giornali il logo del Monza di fianco a quello della Juve, non ci credevo perché seguo il Monza da quando ero bambino. Il sogno Monza è nato 110 anni fa e il nostro sogno è sempre stato andare in Serie A. Pensare che oggi nel nostro stadio c'è la squadra più titolata d'Italia è un grandissimo onore. E tutto quello che sta succedendo in città grazie al presidente Berlusconi oggi giochiamo con la Juve. Ricordo quando siamo arrivati abbiamo perso alcune partite, quello che è stato fatto in questi 4 anni: 25 milioni investiti nelle infrastrutture, stadio, centro di allenamento... Oggi giocare con la Juve per me ex bambino del Monza è un sogno comunque quindi non mi chieda cosa succede".