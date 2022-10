Nel corso del lungo speciale a DAZN, Adriano Galliani parla di un suo amore calcistico: "Il Milan ha avuto otto Palloni d’oro, ma resta nel mio cuore in maniera indelebile Marco van Basten. Ha vinto solo tre Palloni d’oro perché ha smesso a 28 anni di giocare per un problema alla caviglia ed io penso che se avesse continuato ne avrebbe vinti lo stesso numero di Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. È l’unico giocatore per cui, quando lo vedo, mi inginocchio ancora. Lui ride ma io gli dico che per me è come la Madonna! Per me è il giocatore più forte tra tutti i giocatori che sono passati al Milan e al Monza".