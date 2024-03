Monza, Galliani vuole Maldini a titolo definitivo: la promessa con il Milan e le cifre

Daniele Longo

Daniel Maldini al Monza ha trovato tutto quello che gli serve per rendere al meglio: Adriano Galliani, la fiducia dell’allenatore Raffaele Palladino e un gruppo fatto di tanti amici come Lorenzo Colombo. Non è tanto una questione di spazio tra i titolari quanto di quella consapevolezza di essere importante per la squadra che gli era mancata ad Empoli. D’altronde il figlio d’arte ha portato sei punti al Monza con i due gol vittoria segnati contro Salernitana e Genoa.



GALLIANI VOTA DANIEL- Facciamo un passo indietro: nel mercato di gennaio il Monza, forte dei buoni rapporti tra i due amministratori delegati Galliani e Furlani, chiude l’operazione Maldini con il Milan in prestito secco ma con la promessa di parlare del futuro del talentuoso attaccante con più calma al termine della stagione. Ora l’obiettivo del club brianzolo è quello di provare a prelevare Daniel a titolo definitivo.



LINEA MILAN- Maldini al Monza, un matrimonio che s’ha da fare. Daniel é legato al Milan da un contratto fino al 2025 e può andare via a titolo definitivo con una valutazione da 4/5 milioni di euro. L’appuntamento è fissato al termine della stagione, Maldini ora vuole vivere altre notti come quelle di Salerno e Genoa.