È Stefano Sensi il regalo che il Monza vuole farsi in caso di promozione in Serie A. Il centrocampista, in prestito dall'Inter alla Sampdoria, sta trovando continuità in maglia blucerchiata ed è legato ai nerazzurri da un contrato fino al 2024. Il costo dell'operazione sarebbe di 15-20 milioni. Lo riporta Tuttosport.