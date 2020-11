Christian Gytkjaer, centravanti del Monza, parla a la Gazzetta dello Sport di questa sua esperienza in Italia: "Ho la sensazione d'essere in miglioramento sotto tutti i punti di vista, compreso quello fisico. In Polonia e Norvegia il gioco è più fisico e meno tattico, mentre qui il mister mi chiede di essere più coinvolto nel gioco di squadra. Sto prendendo confidenza con questa nuova realtà e credo di aver imboccato la strada giusta. Berlusconi e Galliani? Tutti i danesi li conoscono, sono leggendari per le loro vittorie ottenute col grande Milan. Sono onorato mi abbiano scelto per il loro attacco. Con il primo ho parlato ed è stato prezioso nel descrivermi il calcio italiano, in questi mesi ci siamo visti a Milano e c’era anche Eriksen. Obiettivo? Voglio portare il Monza in Serie A per la prima volta nella sua storia, è il sogno di tutti e ci sono i presupposti per realizzarlo".