Al termine della rifinitura pomeridiana, l'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha convocato 26 giocatori per la sfida contro il Bologna, gara valida per la sesta giornata di Serie A in programma domani alle 18.30 all'U-Power Stadium. Di seguito la lista completa:



Portieri - Di Gregorio, Sorrentino, Gori,

Difensori - Donati, Izzo, Caldirola, F.Carboni, Pedro Pereira, Birindelli, Pablo Mari, A.Carboni, D'Ambrosio, Cittadini, Kyriakopoulos.

Centrocampisti - Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, V.Carboni, Colpani, Bondo, Pessina,

Attaccanti - Colombo, Maric, Mota Carvalho, Vignato, Ciurria.