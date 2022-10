Al termine della rifinitura di oggi, l'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati per i sedicesimi di Coppa Italia in casa dell'Udinese, in programma domani alle 21. L'allenatore punta sul turnover e lascia fuori Sensi, Pablo Marì, Carlos Augusto e Pessina oltre a Izzo ancora ko.



Ecco l'elenco completo:



1 Lamanna, 2 Donati, 6 Rovella, 7 Machin, 10 Valoti, 19 Birindelli, 20 Siatounis, 22 Ranocchia, 25 Ferrarini, 26 Antov, 28 Colpani, 29 Paletta, 34 Marrone, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 60 Colombo, 61 Ferraris, 62 Dos Reis, 63 Kassama, 77 D'Alessandro, 79 Molina, 80 Vignato, 89 Cragno, 91 Sorrentino.