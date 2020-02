Il Monza guarda già alla prossima stagione, con la Serie B ormai sempre più vicina. Un'idea per il campionato cadetto è Lorenzo Dickmann, esterno classe 1996 di proprietà della Spal ma in prestito al Chievo che si sta mettendo in luce sotto la guida di Michele Marcolini. Tra i tanti nomi sul taccuino dell'ad biancorosso Galliani c'è anche quello di Dickmann per la Serie B. Per un Monza che pensa sempre più in grande e punta alla doppia promozione...