Se il Monza dovesse centrare la promozione in Serie A, Adriano Galliani sa già chi comprare per guidare il centrocampo: secondo Tuttosport l'ex dirigente milanista è pronto a fiondarsi su Stefano Sensi, attualmente alla Sampdoria ma di proprietà dell'Inter. Beppe Marotta può far partire Sensi per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.