L'Inter e Michele Di Gregorio si sono separate ormai da 3 anni e ora il portiere classe 1997 si è ritagliato un ruolo da protagonista assoluto con il Monza. Per il contratto in scadenza 30 giugno 2025 c'era già un accordo verbale con la dirigenza brianzola per sedersi attorno a un tavolo e trattare il prolungamento in questa estate di mercato, ma le priorità del club e del giocatore oggi hanno messo tutto in fase di stallo.







E sullo sfondo spunta anche una nuova ipotesi, quella di un clamoroso ritorno proprio all'Inter che, con l'addio di Onana e Handanovic sta sondando il terreno con il Monza per lui., anche se non è considerata, almeno per ora, una priorità.