Di seguito il report del Monza:



Allenamento pomeridiano a Monzello per i biancorossi, in preparazione del prossimo impegno di campionato, sabato contro il Cittadella all'U-Power Stadium.



Alle 15 via alla seduta col lavoro sulla forza in palestra.



Poi tutti in campo per torelli e attivazione motoria.



A seguire esercitazioni tecniche e tattica, con focus sulla costruzione del gioco. Infine la partitella.



Lavoro differenziato per D'Alessandro, mentre Mota Carvalho (foto Buzzi), dopo la partita di Parma, ha riportato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra.



Salterà la gara col Cittadella anche Luca Marrone, a cui è stata comminata una giornata di squalifica dopo l'espulsione rimediata a Parma.



Domani è previsto un allenamento mattutino.