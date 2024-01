Monza-Inter: nerazzurri a quota 1.51 per blindare il primo posto

La Serie A riparte dopo un girone d’andata che ha visto l’Inter laurearsi campione d’Inverno, un Napoli al di sotto delle aspettative rispetto a quanto fatto nella passata stagione e una lotta Champions che vede Fiorentina e Bologna protagoniste. Sabato 13 gennaio si torna in campo con il derby campano Napoli-Salernitana che alle 15:00 vede i campioni d’Italia favoriti sulla lavagna scommesse a quota 1.32 e in serata l’Inter a caccia dei tre punti sul campo del Monza, per un segno 2 a 1.51 e la vittoria dei brianzoli a 6.40. Maggiore equilibrio in Genoa-Torino, con i granata favoriti ma a 2.70 e il Verona che è di poco avanti (a 2.17) nella sfida in zona retrocessione contro l’Empoli. Il big match della domenica sarà Milan-Roma, entrambe in cerca di riscatto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e tra Pioli e Mourinho potrebbe spuntarla il primo: segno 1 a 2.19, pareggio a 3.25 e segno 2 a 3.50. La Lazio dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia contro la Roma cerca in casa il quarto successo di fila in Serie A e l’occasione è grande all’Olimpico contro il Lecce, con Sarri e i suoi davanti nei pronostici a 1.66, quota molto simile a quella proposta per il segno 1 a favore della Fiorentina (1.67) contro l’Udinese. Cagliari-Bologna è un duro esame per le squadre di Ranieri e Thiago Motta: due punti nelle ultime quattro giornate per i sardi, vicinissimi alla zona retrocessione e un punto nelle ultime due per il Bologna, che deve ripartire per confermarsi ambiziosa in zona Europa. Chi la spunterà? A 3.05 il successo dei sardi, mentre il 2 vale 2.50. Quote gemelle in Atalanta-Frosinone e Juventus-Sassuolo, in programma lunedì e martedì sera: in entrambi i casi il segno 1 è a 1.44.