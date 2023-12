Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Monza-Juve, la gara d'apertura della 14esima giornata di Serie A:



Monza-Juventus (venerdì ore 20.45):



Fabbri

assistenti Rossi e Cipressa

Quarto uomo Giua

Var Mazzoleni

Avar Di Vuolo.



5' - Kyriakopoulos trattiene Cambiaso in area su uno spiovente di Kostic, l'arbitro fischia il rigore. Valutazione di campo, il Var controlla da prassi ma non interviene.