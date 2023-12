Monza-Juventus (venerdì 1 dicembre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la 14esima giornata di campionato in Serie A. I bianconeri si presentano a questa trasferta al secondo posto in classifica con 30 punti, 2 in meno dell'Inter e 12 in più dei padroni di casa, in nona posizione a quota 18. Nella scorsa stagione i brianzoli si sono aggiudicati entrambi gli scontri diretti.



LE ULTIME - Oltre al Papu Gomez squalificato per doping, Palladino non può contare sugli infortunati Izzo e Caprari. Dall'altra parte Allegri deve ancora fare a meno di Weah e De Sciglio (oltre a Pogba e Fagioli squalificati per doping e scommesse), ma recupera Danilo almeno per la panchina.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. All. Palladino.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.