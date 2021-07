Monza-Juventus (calcio d'inizio alle ore 21) mette in palio il Trofeo Berlusconi. Si tratta della seconda uscita stagionale per la squadra di Allegri dopo l'amichevole vinta 3-1 sabato scorso contro il Cesena​. Grandi assenti nella fila dei bianconeri: Cristiano Ronaldo, Dybala, Morata, McKennie e Bentancur.



Monza-Juventus 0-1 LIVE



GOL: 12' Ranocchia (J).



MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Caldirola; Pereira, Brescianini, Barillà, Machin, Carlos Augusto; Gytkjaer, D'Alessandro. All. Stroppa.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Demiral, De Ligt, Pellegrini; Ranocchia, Ramsey, Rabiot; Kulusevski, Brighenti, Soulè. (A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Dragusin, De Winter, Hajdari, Fagioli, Miretti, Peeters, Akè, Felix Correia, Marques). All. Allegri.



16' - Ranocchia crossa per Brighenti, che sbaglia a tu per tu col portiere.



14' - Sul cross di D'Alessandro, De Sciglio tenta una pericolosa spizzata per Szczesny.



12' GOL - Ranocchia sblocca il risultato con un gran bel tiro a giro di sinistro da fuori area.



3' - Bella parata di Szczesny, che respinge su Gytkjaer, liberato al tiro da una disattenzione di Demiral. Poi Brescianini spara alto sulla ribattuta.