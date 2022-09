Non proprio come un fulmine a ciel sereno,. Il Monza ha salutato l’allenatore con cui era salito per la prima volta in A ed è pronto a voltare pagina. Quello che ha sorpreso di più è(Foto Buzzi)L’ex giocatore di Juve e Genoa si era ritirato proprio con il club brianzolo dove era arrivato in C, senza mai però giocare.Ora per lui è pronto il salto con la prima squadra.- Dalla società trapela fiducia nel suo operato e, nonostante le voci su altri allenatori impazzino. In tanti sono stati candidati a sedersi sulla panchina dell’U-Power Stadium: daad, passando per, più defilato. Il nativo di Mugnano di Napoli sarà di certo, un’occasione da sfruttare per convincere la propria società. Dopo la sosta, il 2 ottobre a Marassi contro la Samp, Palladino punta ad essere ancora la guida die compagni.- Trentottenne, esterno e mezzapunta di grande talento,Uno dei volti della rinascita bianconera dopo Calciopoli,. Pur mostrando a tratti lampi da fuoriclasse, la sua carriera in A si è svolta traDribblomane ma con scarso feeling con il gol, Palladino inizia con ilprima di passare alla Primavera della Juve. Qui nei due anni in bianconero dà spettacolo e. Da Torino arriva l’input di puntare sul ragazzo mandandolo a fare esperienza a Salerno prima e Livorno poi.- Con la Juve in B, torna a casa madre e dà un gran contributo alla risalita bianconera. Quando però si torna a giocare in A, il neo allenatore del Monza trova poco spazio.(ora rivale per la panchina) lo vede poco e gli infortuni iniziano ad accanirsi su di lui.. Si trasferisce a Genova dove è un perno del Grifone di(altro tecnico di A), poi a) e infine a, dove ritrova la A. Tra i suoi maestrie l’allievodi cui è stato due volte giocatore. La sua carriera è legata a doppio filo con la Juve, il suo picco e uno degli avversari preferiti., uno ad aprile 2009 in maglia rossoblù, l’altra nel gennaio 2011 con il Parma. Ora l’uomo dei gol alla Juve debutterà in panchina in A proprio contro l'ex.