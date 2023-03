Monza-Lazio (domenica 2 aprile alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A, la nona nel girone di ritorno: dopo di questa ne mancheranno altre dieci alla fine del torneo.



LE ULTIME - Oltre agli infortunati Marlon e Rovella, Palladino non può contare sugli squalificati Izzo e Pessina.

Dall'altra parte Sarri ha tutta la rosa a disposizione, tranne lo squalificato Marusic.



PROBABILI FORMAZIONI



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Palladino.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.