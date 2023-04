Trasferta difficile per blindare il 2° posto e continuare una stagione da protagonista, in campionato. Ladi Maurizio, dopo la sosta per le nazionali, torna in campoall'U-Power Stadium di, contro la squadra di Raffaele, nel match valido peri biancocelesti sono reduci dall'eliminazione dalla Conference League ma in Italia arrivano da cinque risultati utili di fila, che sono valsi la piazza d'onore, a -19 dal Napoli capolista. Posizione da confermare, mantenendo il vantaggio di 5 punti sulla Roma quinta, per accedere alla prossima Champions League. Dal canto loro i brianzoli sono già salvi ma troppo distanti dall'Europa, però arrivano da tre risultati utili di fila. Dalla parte capitolina occhio a Zaccagni e al ritorno di Immobile, entrambi a quota 9 gol in campionato, mentre da quella monzese a Carlos Augusto, capocannoniere dei suoi con 5 reti e tra i difensori più prolifici d'Europa.- Il Monza ha raccolto un solo punto in cinque sfide contro formazioni che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A (2-2 v Inter il 7 gennaio scorso), inclusa la sconfitta per 0-1 contro la Lazio nel match d’andata dello scorso 10 novembre. Il Monza ha pareggiato gli ultimi due match di campionato, i brianzoli non hanno mai registrato tre pareggi di fila in Serie A. La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (14V, 2N), perdendo però quella più recente (2-1 v Lecce fuori casa), i biancocelesti potrebbero registrare due sconfitte di fila contro queste avversarie per la prima volta dal periodo tra il novembre 2014 e il febbraio 2015 (v Empoli e Cesena).Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare casalinghe di campionato (3V, 4N): l’unica sconfitta nel periodo all’U-Power Stadium risale al 18 febbraio scorso contro il Milan. La Lazio ha registrato 16 clean sheet in 27 match di questo campionato, nella sua storia in Serie A in sole due occasioni i biancocelesti hanno mantenuto più volte la porta inviolata in un’intera stagione: nel 2006/07 (18) e nel 1963/64 (17). Solo il Napoli (due) ha subito meno gol su sviluppi di calcio piazzato del Monza (tre) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Soltanto Barcellona (nove) e Napoli (16) hanno subito meno reti della Lazio (19) nei maggiori cinque campionati europei 2022/23. Andrea Petagna ha segnato quattro gol contro la Lazio in Serie A, inclusa la sua prima rete nel torneo (il 21 agosto 2016 con l’Atalanta), solo contro l’Atalanta (cinque) il classe ’95 ha realizzato più reti nel massimo campionato. Mattia Zaccagni e Ciro Immobile sono i due giocatori italiani ad aver segnato più gol in questo campionato (nove entrambi) – il classe ’95 potrebbe andare in doppia cifra di reti per la prima volta in Serie A, mentre il classe ’90 potrebbe riuscirci per l’ottava volta nelle sue ultime nove stagioni nel torneo. Solo Jeremie Frimpong (sette) e Nuno Tavares (sei) hanno segnato più reti di Carlos Augusto (cinque) tra i difensori in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. L’ultimo difensore brasiliano ad aver realizzato più gol del classe ’99 del Monza in un singolo torneo di Serie A è stato Maicon nel 2009/10 (sei).