, sabato alle 18:00, all'U-Power Stadio Brianteo, è una sfida che vale più per i capitolini che per i lombardi (già salvi). In palio altri 3 punti per tenere accese le speranze biancocelesti di rincorsa Champions, ma dovranno stare attenti a non sottovalutare un'avversaria che giocherà a cuor leggero. Gli uomini di Palladino nelle ultime gare sembrano aver tirato il freno a mano (2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5), ma hanno comunque dimostrato di non voler regalare nulla a nessuno. Per questo Tudor chiede ai suoi grande concentrazione e di mantenere lo stesso approccio alla gara avuto una settimana fa contro l'Hellas.

La Lazio recupera, che potrebbe tornare subito tra i pali, anche se Mandas non lo ha fatto rimpiangere in questo mese. Tudor rilancerà anchedall'inizio, al fianco di Luis Alberto, con Felipe Anderson sulla fascia. Davanti confermato Castellanos titolare. Nel Monza sono invecein difesa. A centrocampo Gagliardini, squalificato, sarà sostituito da Bondo. Chance per Maldini dal 1' in attacco.

Monza - Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN, visibile tramite app su smart tv, console di gioco o su dispositivi abilitati come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Il match sarà visibile anche su Sky Sport al canale 214. Telecronaca di Edoardo Testoni, con commento tecnico di Dario Marcolin.Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Bondo, Pessina; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric. All. Palladino.Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Luis Alberto, Zaccagni; Castellanos. All. Tudor.