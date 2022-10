: tre interventi importanti nei primi 10’ che però non bastano per impedire all’Empoli di trovare la via della rete.: da una sua indecisione nasce l’occasione che l’Empoli capitalizza con la rete che sblocca l’incontro.(Dal 1’ st: tiene vive le speranze del Monza salvando sulla linea una conclusione a botta sicura di Baldanzi).: un po’ macchinoso, fatica a star dietro a Baldanzi e soprattuto a Satriano.(Dal 34’ st).: si perde due volte Satriano in pochi minuti e la seconda volta è letale.: accompagna bene l’azione ma è poco preciso al cross.(Dal 24’ st: prova a dare fastidio sulla destra con qualche buon accelerazione).: il gioco biancorosso passa dai suoi piedi, perde la testa nel finale e si fa espellere ingenuamente.: molti dei pericoli creati dal Monza nascono dalle sue giocate.: spinge con costanza sulla sinistra e si rende più volte pericoloso al tiro.: tocca molti palloni al limite dell’aria azzurra, ma non riesce mai a creare pericoli seri alla difesa avversaria.(Dal 14’ st: aggiunge dinamismo e imprevedibilità alla manovra offensiva del Monza).: cerca spesso l’uno contro uno, ma per vedere il primo tiro in porta bisogna aspettare inizio ripresa.(Dal 14’ st: crea molto di più lui in mezzora di quanto fatto dalla coppia Caprari-Pessina in un’ora).: fa sentire la presenza fisica ma non è mai pericoloso.: il suo Monza domina dal punto di vista del possesso ma è poco incisivo in attacco. I cambi li azzecca, ma se D’Alessandro e Colpani straevano così bene avrebbe potuto rischiarii dall’inizio.