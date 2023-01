: Dopo 45' da spettatore si fa notare due grandi interventi in tuffo su Pickel e Dessers. Non riesce a salvare sulle reti di Ciofani e Dessers, decisivo sull'ex Frosinone nel finale.: La Cremonese gli lascia spazio per avanzare e lui risponde conquistando il calcio di rigore che vale il 2-0.: Tiene a bada Dessers e guida con fermezza la retroguardia del Monza.: In fase offensiva fa praticamente l'esterno alto, mentre in difesa amministra senza problemi.: Entra nell'azione dell'1-0 servendo Petagna, ma pochi minuti più tardi entra in maniera scomposta su Pickel e rischia il rosso. Per sua fortuna il Var assegna il rigore alla Cremonese e il colore del cartellino resta giallo. (dal 1'. s.t.Entra con il piglio giusto, gestendo palla a centrocampo e cercando l'inserimento in avanti): Nonostante parta nei due di centrocampo avanza spesso per dialogare con i compagni ed entra nell'azione che porta al gol di Ciurria. (dal 69' Colpani 6 Entra con il piglio giusto e si fa spesso trovare pronto sulla trequarti): Palladino gli chiede di stare basso e lui accetta senza problemi: amministra il centrocampo senza grossi problemi.: Regna incontrastato sulla fascia sinistra e si concede anche il lusso di entrare in area nella ripresa. Ammonito dopo una discussione accesa con Pickel.: Galvanizzato dal gol all'Inter, oggi segna un gol da rapace d'area. Quando vede grigiorosso si esalta: terzo gol in carriera alla Cremonese. (dal 21' s.t. D'Alessandro 5,5 Affronta Valeri nel suo miglior momento e lo ferma con le cattive, venendo ammonito): È tornato il Caprari della scorsa stagione: perfetto dal dischetto per il 2-0, chiude la gara nel secondo tempo con un destro chirurgico. (39' s.t. Marlon sv Entra negli ultimi minuti per proteggere il risultato): Giganteggia nell'area della Cremonese e vince ogni duello. La ciliegina sulla torta sono i due assist per Ciurria e Caprari. (22' s.t. Gytkjaer 6 Riferimento offensivo per il finale di gara, tocca pochi palloni)All.: Il Monza svolge perfettamente il proprio lavoro davanti a una Cremonese in piena crisi, ma poi crolla improvvisamente. Alla fine arrivano tre punti che permettono ai brianzoli di puntare alle zone alte della classifica.