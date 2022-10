Monza: si segnala per i tanti palloni giocati con i piedi e per l’eccezionale riflesso su Maldini nel secondo tempo.: consueto contributo di grinta e fisicità alla linea difensiva, commette una sola sbavatura nel primo tempo che però poteva costare cara ai suoi.: il leader della difesa monzese. Non ha la velocità di Nzola, ma riesce ad imbrigliare l’attaccante franco angolano con la sua grande esperienza. Sul corner del raddoppio è al posto giusto per firmare il suo primo gol in biancorosso.: puntuale ed efficace, si sdoppia nella marcatura di Gyazi e Nzola, allontanando con prontezza ogni minaccia. Meno elegante dei compagni di reparto ma ugualmente efficace.: si nota meno rispetto alle ultime esibizioni visto che il Monza sposta più spesso il gioco sulla fascia opposta.(dal 29’ st: riesce a segnalarsi per due incursioni offensive): nel primo tempo contiene con efficacia Kovalenko, e solo Agudelo gli crea qualche grattacapo. Nella ripresa guadagna metri concedendosi anche un paio di incursioni. Si conferma elemento di grande intelligenza tattica.(dal 39’ st: per una partita fisica, sul terreno appesantito dalla pioggia, posa il fioretto ed impugna la sciabola. Partita di sacrificio nella quale non fa mancare il suo contributo sul piano della quantità.(dal 11’ st: il Monza readdoppia subito dopo il suo ingresso. Firma qualche sprint per approfittare del campo libero lasciato dallo Spezia): al secondo affondo offensivo trova il suo primo gol in Serie A che sblocca la partita. Sicuro di sé e in ottima condizione fisica, gioca con una personalità e una concretezza che non ci si aspetterebbe da chi è all’esordio in categoria.: in crescita sul piano della condizione, si conferma uno dei leader della squadra. Bravo nello sdoppiarsi tra centrocampo e attacco, firma l’assist per la rete di Carlos Augusto.: cercato spesso, a testimonianza della sua crescente integrazione nei meccanismi biancorossi, si accende a corrente alternata ma restituisce sempre l’impressione di poter creare un pericolo con la palla tra i piedi.(dal 11’ st: uno spezzone di gara diligente e accorto, nel quale firma anche il corner che chiude il match): smania dalla voglia di far bene alla sua prima da titolare in Serie A. Nel primo tempo si esalta nel duello fisico con Kiwior e Ampadu, rendendosi molto utile per propiziare gli inserimenti dei compagni.(dal 30’ st: i numeri descrivono come abbia trasformato il Monza in poche settimane. In tre partite altrettante vittorie, sei reti segnate e ancora nessuna al passivo. La classifica è completamente diversa rispetto ad un mese fa, e viene da chiedersi quali siano le reali potenzialità di questa squadra.