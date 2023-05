è il migliore nel Monza e se la squadra brianzola rimane in partita fino alla fine lo deve proprio alla tante ottime parate del proprio portiere. Non può nulla sulla conclusione dal limite di Sanabria che permette al Torino di passare in vantaggio.è una domenica complicata per il grande ex della partita. Contro Vlasic non ha vita facile e troppe volte viene saltato dal trequartista croato del Torino. La sua prestazione forse è condizionato dalle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto in settimana.(Dal 5’ p.t.: è subito chiamato a entrare in campo al posto dell’infortunato Pablo Marì e gioca una buona partita in difesa)viene ingannato dalla finta di Sanabria e gli lascia poi lo spazio per andare alla conclusone in occasione del gol dell’1-0 del Torino. Fino a quel momento la sua prestazione era stata buona.(Dal 33’ s.t.sulla propria fascia di competenza si trova a dover fronteggiare Vojvoda. Contro l’esterno del Torino non ha vita facile e troppe volte viene superato. In fase offensiva non lo si vede mai.(Dal 12’ s.t.regala al Monza l’1-1 con una splendida conclusione dal limite dell’area sulla quale Milinkovic-Savic non può nulla. Una vera e propria perla)corre molto per tutta la partita. Aiuta la squadra in fase difensiva e quando può si inserisce in avanti per cercare di dare un’opzione in più ai propri compagni.in mezzo al campo perde tutti i duelli ed è in difficoltà contro i centrocampisti del Torino. Commette anche qualche errore di troppo in fase di costruzione dell’azione e all’intervallo viene richiamato in panchina.(Dall’1’ s.t.: dà maggiore qualità al centrocampo del Monza e nel secondo tempo serve anche una palla d’oro a Carlos Augusto che il compagno non riesce però a sfruttare): nel primo tempo non lo si vede mai nella metà campo avversaria ed è più che altro preoccupato a contenere Lazaro. Decisamente migliore la sua prestazione nella ripresa dove ha anche l’opportunità per segnare l’1-1.è uno dei più ispirati nel Monza e non a caso è il giocatore che nel primo tempo crea i pericoli maggiori alla porta del Torino. Milinkovic-Savic è però sempre attento e bravo a opporsi alle sue conclusioni.non una gran partita per il numero 10 del Monza che non riesce a far valere le qualità in fase di possesso palla. La sua sostituzione nel secondo tempo è praticamente inevitabile.(Dal 12’ s.t.: fa valere il suo fisico, gioca molto di sponda ed è lui a servire l’assist del’)tocca pochissimi palloni e sempre lontano dall’area di rigore del Torino. Viene ben controllato dai difensori avversari e non riesce mai a entrare veramente in partita.nel primo tempo il Monza in campo non lo si vede praticamente mai in campo. Dopo i cambi la squadra brianzola riesce finalmente ad alzare il baricentro e portare a casa il pareggio.