Nel primo tempo si oppone su Kone con una bella parata a mano aperta, nella ripresa è incolpevole sulle due reti ospiti.Schierato, un po' a sorpresa, il brasiliano non è chiaramente ancora ben integrato nella squadra e nella ripresa viene sostituito.Un po' arrugginito dopo i tanti anni di panchina, l'ex Inter è sfortunato, nella ripresa, a deviare in porta una conclusione di Haoudi che riapre, di fatto, la gara.Rimesso nuovamente in mezzo alla difesa, tiene bene la posizione senza spingere particolarmente.L'ex Pisa comincia timidamente, poi si va a prendere un rigore prezioso che consente al Monza di aprire le marcature.Fa il pendolo dalla mediana fino alla linea degli attaccanti.(dal 35' s.t.Suo l'assist che decide la partita)La condizione non è ancora al top: poche trame costruite e un filtro, davanti alla difesa, che spesso non funziona.(dal 35' s.t.Dopo una buona parte della scorsa stagione in avanti, torna in mezzo al campo e la sua fantasia e le sue giocate sono sempre molto utili. Freddo dal rigore, è lui ad aprire le marcature. Nella ripresa chiede il cambio probabilmente per una problema muscolare(dal 12' s.t.La condizione deve ancora migliorare, poi diventerà uno dei protagonisti di questa squadra).Più terzino che ala, è sempre uno degli ultimi a mollare.Anche lui molto freddo dal dischetto, sta ancora migliorando la fase di ambientamento.(Dal 35' s.t.Segna alla sua prima vera occasione. Sempre più idolo dei tifosi biancorossi).Trotterella per il campo alla ricerca della migliore posizione, ma punge poco.Parte benissimo, poi dieci minuti di blackout rischiano di vanificare tutto. Nel finale i suoi cambi sono decisivi: assist del neoentrato Colpani per il Vikingo e qualificazione conquistata.