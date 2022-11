Lazio – Monza: 1-0: decisivo nel primo tempo con un paio di uscite e interventi a terra. Nel secondo invece si fa sfuggire il pallone che Romero mette in rete.: con le buone o con le cattive tiene a bada gli attaccanti biancocelesti senza rischiare troppo. (dal 33’ s.t.: francobolla Felipe Anderson e non gli concede lo spazio per potersi muovere. Prezioso il suo apporto anche nel gioco aereo. (dal 12’s.t.: poco reattivo in occasione del gol): soffre tremendamente le accelerazioni di Pedro. Fa quel che può per non correre eccessivi pericoli: una spina nel fianco per tutta la retroguardia biancoceleste. Crea un pericolo con ogni accelerazione.: con la sua velocità crea più di qualche apprensione allo schieramento laziale, soprattutto quando taglia il campo in orizzontale. (dal 12’ s.t.: con lui in campo il baricentro del centrocampo sembra abbassarsi. Doveva osare di più invece che limitarsi all’appoggio facile): tampina a uomo Milinkovic senza dargli respiro e lo costringe più volte all’errore.: trova qualche spunto interessante per farsi notare, ma la sua presenza viva nelle azioni è incostante nei 90 minuti. Spesso si limita alla cosa più facile invece di fare quella più utile.: peccato per la buona occasione in contropiede nel primo tempo che finisce largo. La sua azione tra le linee di centrocampo e attacco genera spesso scompiglio nella difesa della Lazio. (dal 27’ s.t.: si fa notare poco. Da lui serviva tutt’altro apporto): equilibratore della manovra con la sua azione box-to-box. Si va a prendere il pallone fin nella sua area per impostare il gioco e lanciare i compagni.: con una finezza aveva sbloccato il match. Il VAR non era d’accordo, ma la sua partita rimane molto positiva per la quantità di gioco creato. (dal: non si rende pericoloso in nessun modo)All.: Ha studiato bene quello che aveva fatto la Salernitana dieci giorni fa. La sua squadra ha creato alla Lazio diversi pericoli con la manovra tra le linee sia in mediana, sia sulla trequarti. Gioco e prestazione ci sono stati. Il risultato è figlio di un episodio.