: sfodera una gran parata sull’incornata di Leris, ma nulla può sul tap in di un solissimo Gabbiadini. Anche nel primo tempo sfiora il tiro dell’attaccante blucerchiato che vale il primo gol. Attento su diversi altri tentativi ospiti.: non sempre impeccabile nel contrastare il grande movimento degli attaccanti blucerchiati. Nervoso più del solito, Palladino lo richiama dopo l’ammonizione ricevuta nella ripresa.(dal 12' st: entra nel momento in cui il Monza torna in svantaggio: poco impegnato in fase difensiva): prova a mantenere uniti i suoi nel momento più difficile del primo tempo, ma come i compagni di reparto paga il maggior dinamismo degli avversari.: saltato nettamente in occasione del primo gol, soffre le folate dei frombolieri blucerchiati. Meglio quando la contesa si sposta sul piano fisico e dell’anticipo.: partecipa all’assalto finale): dopo una serie di prestazioni di alto livello incappa in una serata negativa. Stranamente avulso dal gioco, crea pochissimo per sé e per la squadra.(dal 27’: chiamato per affondare sulla fascia, si propone positivamente in almeno tre circostanze): netto passo indietro rispetto alla brillante prestazione di Torino. Impreciso e macchinoso, stretto nella densa mediana blucerchiata non riesce mai ad essere illuminante.(dal 27’: Palladino gli chiede geometrie e raccordo tra fase difensiva e linea mediana: compito svolto meglio del predecessore): un rigore decisivo, calciato in pieno recupero dopo oltre due minuti di attesa e sotto la curva dei suoi tifosi vale almeno un punto in più nella sua pagella. Prima di quel momento meno incisivo del solito, complice forse una certa stanchezza.: mette a referto un tiro e un assist nel primo tempo, ma dalla sua parte Leris e Gabbiadini creano più di un grattacapo. Nella ripresa sgomma un paio di volte ed è incontenibile, sfiora il pari in pieno recupero.: torna ad essere schierato come trequartista. Molto movimento e tanta generosità a disposizione del Monza, ma non sempre con effettiva concretezza. Sfortunato quando cerca la soluzione personale.(34’ st: si presenta con un tiro dopo 6’, ma da quel momento in avanti la sua partita si inceppa. Nervoso e poco efficace, perde moltissimi palloni cercando sempre la giocata di prima intenzione.: Ripaga la fiducia di Palladino, che gli concede una chance da titolare: pasticcia in due occasioni prima di trovare il punto del pari con un movimento da attaccante puro, conquista un rigore fondamentale per l’esito del match. L’impressione è che possa crescere ancora di condizione.: biancorossi in campo senza il consueto approccio grintoso e propositivo. Senz’altro merito anche degli avversari, ma i suoi sono parsi imballati e imprecisi rispetto alla gara di Torino. Nel finale si gioca tutte – o quasi – le carte a sua disposizione, ma forse qualche correttivo di formazione poteva essere anticipato.