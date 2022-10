- Ritrova la porta dopo tanta panchina. Subisce due gol ma la sua prestazione nel complesso è positiva. Si vede l'esperienza e la sicurezza di un portiere di alto livello.- Prima di titolare in stagione, è tra i migliori dietro. Difende con attenzione, non facendosi mai saltare dall'avversario. Anche nella ripresa quando l'Udinese preme il bulgaro non sbanda.- La sua partita dura soltanto un quarto d'ora. Esce per infortunio. Dal 28'- Entra a freddo, spesso in difficoltà. Mal posizionato sul primo gol dell'Udinese, soffre la fisicità di Beto.- Gioca con sicurezza dimostrando di poter essere una buona alternativa ai titolarissimi.- Nel primo tempo è uno dei peggiori nonostante sia nell'11 titolare quello che fino ad oggi aveva accumulato più minuti. Rischia il rigore franando da dietro su Beto e poi tanti altri errori.- Prende in mano il centrocampo del Monza. Bravo in entrambe le fasi. Una certezza per Palladino, peccato non averlo contro il Milan.- Riesce a dare sempre qualità alle sue giocate. Gioca tra le linee, cerca l'imbucata. Mezz'ala dai piedi buoni. Dal 56'- Il classe 2003 è una delle sorprese della serata. Entra senza paura, lottando su tutti i palloni. Alcune chiusure importanti e buona gestione del possesso palla anche negli ultimi concitati minuti.- Ex della gara. Ci mette come sempre tanta corsa. Va vicino al gol ma un miracoloso Padelli lo mura. Dal 69'- Dopo un minuto dal suo ingresso trova il gol che cambia la partita sfruttando al massimo la respinta corta dell'estremo difensore bianconero.- Bello ed efficace. Riesce ad incunearsi tra le linee. Quando si accende fa sempre male.- Si vede di meno rispetto ai compagni di reparto. Suo però l'assit per il vantaggio di Valoti. Dal 56'- Diciotto anni e tanta personalità. Non ha paura di sfidare palla al piede la difesa dell'Udinese. Conquista diversi falli. Se continua a crescere così.- Palladino lo schiera da falso 9, ruolo in cui aveva giocato già nella passata stagione. Si muove su tutto il fronte d'attacco, non dando riferimenti. Un pizzico di fortuna nel gol. Dal 69'- Trova il primo gol con la maglia del Monza. Rete bellissima e pesantissima, che vale l'ottavo di finale contro la Juve. Va vicino anche alla doppietta. Impatto devastante sulla partita.- Schiera una formazione sperimentale, dando minutaggio a chi fino ad oggi aveva giocato bene. Conquista il passaggio del turno sul campo di una delle squadre più in forma di questo inizio stagione. Questa sera il suo Monza merita di passare a Udine.