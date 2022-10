, dg dell', ha parlato a Mediaset prima della sfida di Coppa Italia con il Monza: "Partita importante perché è una verifica per gli elementi che hanno avuto poco spazio in campionato. Qualcuno addirittura debutta stasera, la Coppa Italia è un bel palcoscenico e ci piacerebbe andare avanti".- "Nel calcio le sorprese non finiscono mai. Noi vorremmo continuare a stupire e accontentare anche i desideri del nostro presidente, che è un appassionato e ci indica la strada sempre più ambiziosa. Dobbiamo fare sempre meglio e continuare a stupire chi oggi si meraviglia di noi".- "Sì, Sottil ha assestato la fase difensiva. Noi l'abbiamo avuto qui per quattro anni come un difensore arcigno, quindi non gli mancavano le conoscenze. Ma sta stupendo per la finalizzazione, per la fase offensivo e per il suo gioco aggressivo. Noi abbiamo una squadra forte che s'era rivelata tale già nel girone di ritorno dell'anno scorso, con tanti punti e tanti risultati importanti, ma Sottil ci sta indicando la strada maestra e ci sta dando ragione sulla scelta".- "No, questo no. Vogliamo stupire partita per partita, poi alla fine possiamo stupire anche noi. Ma non sono questi i discorsi che possono interessarci. Quei discorsi lì devono portarli avanti le squadre che hanno gli onori del pronostico, ma noi vogliamo stupire. Ci saranno momenti difficili ed è lì che dovremo dimostrare unità di intenti e rimanere compatti. Non so dire dove ci assesteremo alla fine".