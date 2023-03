Verona-Monza 1-1



Di Gregorio 6: gol subito sul quale non può molto, per il resto amministra bene la gara.



Caldirola 5,5: ci si poteva aspettave qualcosa di più, soprattutto in fase difensiva, dove ha mostrato qualche insicurezza sui contropiedi avversari.



Marì 6,5: buona gara di sostanza. Interventi quasi sempre precisi ed efficaci.



Izzo 6: qualche azione non molto pulita, soffre abbastanza la presenza di Verdi. Amministra comunque bene nel finale.



Birindelli 6: cerca spesso di farsi vedere anche in fase di ripartenza, con qualche imprecisione che poteva essere gestita meglio.

(dal 1' s.t. Machin 6: un impatto sulla gara sufficiente, senza strafare.)



Pessina 6,5: nel secondo tempo, quando i ritmi degli avversari calano, trova la sua miglior prestazione della partita, sfiorando anche il gol nel finale.



Sensi 7: corre e si mette a disposizione dei compagni per tutta la durata della sua gara. Bene anche le sovrapposizioni innescate da Petagna. Gol importante per la riagganciare il pareggio.

(dal 30' s.t. Colpani: s.v.)



Carlos Augusto 6,5: partita a doppia spinta, sia in senso offensivo che difensivo. Suo l'assist del gol di sensi.



Ciurria 5: una giornata decisamente da dimenticare. Molti gli errori in fase di impostazione e tanti passaggi sbagliati.



Caprari 6,5: orbita intorno a Petagna e compie incursioni dalla sua fascia con grande velocità.

(dal 37' s.t. Valoti: s.v.)



Petagna 6,5: corre e lotta su ogni pallone giocabile. Fa davvero ammattire i difensori avversari, specie Magnani.





All. Palladino 6,5: un buon Monza che porta a casa una gara sul pareggio, con più di un rammarico.