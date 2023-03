: incolpevole sulla deviazione ravvicinata di Satriano, nel resto del pomeriggio si limita all’ordinaria amministrazione.: con un perfetto gesto tecnico timbra il primo gol con la maglia del Monza, che è anche il primo per i brianzoli segnato di testa in questo torneo. Dal punto di vista difensivo si conferma affidabile e sicuro anche quando l’Empoli avanza il baricentro.: vince il duello con Caputo con la forza fisica e l’esperienza. L’unico neo nella sua partita è la deviazione di testa che si trasforma in un assist per Satriano.: soffre la velocità ed i guizzi di Satriano, che ha altre caratteristiche tecniche e fisiche. Si disimpegna con esperienza e senso della posizione.: grande impegno e tanta corsa a disposizione dei suoi, ma dal punto di vista tecnico deve ancora crescere in entrambe le fasi di gioco: troppo impreciso in fase offensiva e spesso in affanno in quella difensiva.(dal 26’ st: entra con voglia e determinazione posizionandosi sulla linea dei trequartisti. Prova qualche spunto ma incide poco): schierato a centrocampo, mette a referto un’altra prestazione attenta e di sostanza anche se risulta meno brillante del solito e stranamente un po’ nervoso: il merito è anche dell’ottima prova di Marin.: più ombre che luci nel suo pomeriggio, in cui fatica a prendere per mano la manovra del Monza. Incappa in qualche errore di misura inconsueto per un giocatore della sua tecnica. Deve evidentemente ritrovare minutaggio e condizione.(dal 19’ st: entra per irrobustire la mediana biancorossa e rendere più efficace il palleggio. Utile alla causa): abbina forza fisica e progressione a qualità tecniche e balistiche di alto livello: sempre pericoloso quando riesce a puntare la porta con il pallone tra i piedi, sfiora anche la rete nel primo tempo. Nella ripresa l’Empoli prende coraggio, e sfonda a più riprese dalla sua parte: Palladino gli preferisce Carboni.(dal 19’ st: così come contro il Milan, entra in campo con buona personalità e convinzione, in un momento in cui l’Empoli preme con forza. Nel finale spreca il raddoppio cercando l’azione personale): schierato sulla trequarti, trova la quarta rete in campionato con preciso diagonale. Brillante e propositivo nella ripresa, si conferma elemento efficace in zona gol e di grande duttilità tattica. Cala fisiologicamente quando il Monza abbassa il baricentro.: ispirato fin dal via, firma una prova intelligente e di qualità, conservando diversi possessi nella metà campo avversaria e fornendo assist ai compagni di reparto. Suo il corner che genera la rete decisiva.(dal 37’.): l’attaccante ex Napoli si prende la scena mandando in rete Ciurria con uno spettacolare colpo di tacco e mettendo sistematicamente in allarme la difesa toscana con la sua fisicità. In evidente crescita sul piano della condizione fisica.(dal 37’ stAll.: schiera un Monza meno arrembante e spavaldo rispetto alle ultime uscite ma ugualmente efficace nella metà campo avversaria. Nella ripresa subisce il ritorno dell’Empoli, ma è bravo a effettuare le giuste mosse dalla panchina. Per il Monza è la prima vittoria casalinga del 2023.