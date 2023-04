- Sul gol di Lovric può fare poco. Beto calcia all'angolino il rigore del pari. Nel mezzo tante belle parate per un portiere che è una certezza.- Primo tempo troppo nervoso. Da "arancione" su Success. Nella ripresa cresce e concede nulla.- Torna a Udine, questa volta da ex. Si fa fregare da Beto sull'azione del gol del vantaggio. Errore da matita rossa.- E' lui a tenere in gioco Lovric sul gol del vantaggio bianconero. Dal 60'- Nessuna sbavatura nella mezz'ora in campo.- Parte bene, con un paio di giocate di gran classe. Poi cala nella fase centrale, tornando a farsi vedere con maggiore insistenza soltanto nel finale. Partita nel complesso sufficiente anche se gli manca la giocata.- Il capitano oggi si vede davvero poco.- Il migliore in campo. Con la sua velocità ed imprevedibilità riesce sempre a creare qualcosa. Firma il gol del sorpasso con un inserimento perfetto. Per lui è il suo primo gol in Serie A. Vicino anche alla doppietta. Dall'80'- Primo tempo assai timido. Controlla Ehizibue ma non spinge. Nella ripresa gli bastano tre minuti per sfrecciare sulla sinistra e servire a Colpani l'assist per l'1-1.- Anche nel primo tempo, quando la manovra del Monza è compassata, riesce a creare con il suo mancino sempre velenoso. Il gol dell'1 a 1, in acrobazia, è tanta roba. Dal 67'- Cerca di dettare i tempi. Anche nel momento più complicato della gara è lui il punto di riferimento. Quando preme sull'acceleratore riesce a far male. Qualità al servizio dei compagni. Dal 59'- Entra con la voglia di spaccare il mondo ma la sua partita è disastrosa. Egoista quando non serve tutto solo in area Carlos Augusto. Ingenuo quando travolge Nestorovski regalando all'Udinese il rigore dell'1 a 1.- Gioca da falso nueve, come con Stroppa ai tempi della B. Corre tanto ma crea poco. Dall'80'- Il Monza parte male, lui dà una scossa negli spogliatoi. La ripresa la squadra gioca e si diverte. Tradito dai cambi.