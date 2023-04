Spezia-Monza 0-2



Di Gregorio 6,5 salva d’istinto su Kovalenko poi normale amministrazione

Izzo 6: didattico ed intraprendente ma senza note di rilievo.

Pablo Mari 6: si perde Kovalenko che lo grazia poi però è ermetico

Caldirola 6,5: dirige senza affanni la retroguardia.

Ciurria 7: proprio lui, l’ex, il ‘fante’ indirizza la gara con un fendente chirurgico (35’ st Valoti sv)

Pessina 7: dirige le operazioni senza intoppi e lo fa con estrema naturalezza

Rovella 6,5: con Pessina offre ampiezza e concretezza ad un centrocampo quasi mai in affanno (16’ st Machin 6,5: non fa rimpiangere Rovella e sul finire trova anche l’assist per il raddoppio)

Carlos Augusto 6: meno incisivo di altre volte ma al tramonto della gara mette la ceralacca

Colpani 6: meglio nel primo tempo ed infatti Palladino lo sostituisce (16’ st Birindelli 5,5: un’ammonizione e poco altro)

Caprari 6: si muove bene ma senza fai incidere (21’ st Petagna sv)

Mota Carvalho 5,5: fa a sportellate con Wisniewski ed esce sconfitto

All. Palladino 6,5: la sua squadra soffre i liguri in avvio, poi trovato la rete del vantaggio, anche un po’ estemporanea, la squadra gioca in scioltezza