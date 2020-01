José Machin, nuovo trequartista del Monza, parla in vista di questa nuova avventura in Serie C. Queste le parole riportate da TuttoC.com: "La trattativa è nata nelle ultime ore di mercato ma sono contento di essere qui e non vedo l'ora di difendere questa maglia. Sappiamo tutti chi gestisce questa società e cosa hanno fatto nel mondo del calcio Berlusconi e Galliani, scendere di categoria per sposare questo progetto è una bella cosa. Il mio ruolo naturale è quello di trequartista però posso giocare anche in qualsiasi posto del centrocampo".