Il difensore del Monza Marlon ha parlato a Sky:



"È stata una emozione molto grande, siamo tutti molto contenti per questa vittoria contro la Juventus e per aver fatto la storia del Monza. Abbiamo battuto una grandissima squadra e adesso dobbiamo pensare al prosieguo del campionato, c'è tanto da fare. Raggiungere certi livelli non è facile, adesso possiamo fare punti già dopo la sosta. Conto aperto con la Juve? È vero, sono felice di aver fatto la storia col Monza".