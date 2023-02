Monza – Milan Sabato 18/02 H. 18.00



Rapuano

Di Iorio – Scatragli

IV: Marcenaro

VAR: Marini

AVAR: Doveri



54' - Contatto Theo Hernandez-Birindelli. L'italiano va giù al limite dell'area e Rapuano lo ammonisce per simulazione. Tanti i dubbi perché il fallo sembra esserci, anche se fuori area



33' - Giallo anche per il Milan: lo prende Krunic ma i rossoneri protestano per un fallo precedente di Marì che Rapuano non aveva ravvisato



28' - Marlon stende Leao: è il primo ammonito ed era diffidato, salterà la prossima gara del Monza. Protesta con Rapuano perché tocca anche il pallone