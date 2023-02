Un derby del cuore per Adriano Galliani e uno snodo cruciale per Stefano Pioli nella corsa al piazzamento Champions. L'anticipo tra Monza e Milan di domani pomeriggio si apre con premesse completamente diverse rispetto a quelle dell'andata, quando i rossoneri ebbero la meglio con un netto 4-1 a San Siro. Stavolta per gli analisti il match all'U-Power Stadium sarà uno dei più equilibrati del turno: dopo le importantissime vittorie contro Torino e Tottenham, il terzo successo consecutivo dei rossoneri è alla quota sostanziosa di 2,07, comunque avanti rispetto al 3,65 dei biancorossi, arrivati a otto risultati utili consecutivi, e al 3,25 del pareggio. Protagonista in Champions, ma anche con la doppietta nello scontro diretto di ottobre, Brahim Diaz si fa nuovamente avanti nelle scommesse sui marcatori, dove un'altra rete si gioca a 5,50. Davanti a tutti c'è il solito Giroud a 2,65, seguito da Leao a 3,50, mentre dall'altra parte del campo, largo a Petagna e Caprari, entrambi a 4,50. Gli analisti si aspettano comunque una partita contenuta sul fronte dei gol e lanciano l'Under 2,5 a 1,78, mentre nelle scommesse sul risultato esatto spicca lo 0-1 a 7,70.