Dany Mota Carvalho, attaccante del Monza cresciuto nelle giovanili della Juventus e oggi a segno, ha parlato a Dazn:



"Ci sono tante emozioni, siamo molto felici e dobbiamo assolutamente continuare su questa strada. Anche in coppa avevamo fatto molto bene, lavoriamo sempre per vincere e oggi abbiamo meritato. E' un giorno speciale, tornavo in quella che è stata la mia casa e sono felice di aver festeggiato con un gol. Cristiano Ronaldo mi ha aiutato tanto nei sei mesi che mi sono allenato con lui".