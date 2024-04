Monza-Napoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

all'U-Power Stadium di Monza, è uno dei match del 31º turno di Serie A. Da un lato i brianzoli che sono reduci da un ko in trasferta a Torino ma in piena corsa per un posto in Europa. Il Napoli si trova solo tre punti più in avanti e la sconfitta casalinga contro l'Atalanta ha spezzato le speranze di una rincorsa per la qualificazione alla prossima Champions. La voglia di riscatto, chiaramente, è soprattutto dalla parte degli azzurri, ricordando anche la gara d'andata, quando al Maradona il 29 dicembre non si è andati oltre lo 0-0.

- Guardando l'infermeria del Monza, restanodopo il rosso dell'ultimo turno. Al suo postosi prepara per affiancare Gagliardini in mediana. Ad oggi un ballottaggio su tutti per Palladino, ovvero quello Maldini-Carboni (il primo in vantaggio per una maglia da titolare), mentre Danyè pronto per partire dal primo minuto. Sulla sponda napoletanache sta smaltendo le noie fisiche accusate in nazionale. Fascia sinistra che lo ritrova, quindi, e che potrebbe vedereal posto di Mario Rui nelle scelte iniziali. Nessuno stravolgimento per il resto, si dovrebbe rivedere lo stesso Napoli (nei nomi) che ha affrontato l'Atalanta., in più, dovrebbe partire dalla panchina, essendoin gruppo dopo la contusione alla coscia sinistra.

, calcio d'inizio alle ore 15:00 di domenica 7 aprile 2024 all'U-Power Stadium, sarà trasmessa in diretta tv da. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca sarà di Edoardo Testoni e il commento tecnico è affidato a Fabio Bazzani.

(4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Gagliardini, Bondo; Maldini, Colpani, Mota; Djuric. All. Palladino.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.