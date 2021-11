Il Monza sta per ricreare una dirigenza composta da quasi tutti ex Milan. Il puzzle potrebbe a breve arricchirsi con un nuovo arrivo, quello di Rocco Maiorino nel ruolo di direttore tecnico del club brianzolo. Per l'ex Diesse del Milan, ultimo incarico al Las Palmas, sarebbe un ricongiungimento con il suo mentore Adriano Galliani con cui ha lavorato nella società rossonera dal 2014 fino alla cessione del club a Yonghong Li nel 2017.